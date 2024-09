STOXX 600 fica estável na Europa e índice de ações alemão tem fechamento recorde

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou com variação negativa de 0,02%, a 524,94 pontos, ainda oscilando em torno de seus recordes atingidos na semana passada, depois que dados mostraram que a inflação da zona do euro caiu para seu ritmo mais lento em três anos.

Enquanto isso, as ações alemãs fecharam em um pico recorde. Isso ocorreu mesmo depois que as eleições estaduais registraram vitórias da Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema direita, e da Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), populista de esquerda, um duro golpe para a já frágil coalizão governista do chanceler Olaf Scholz.

"(As eleições estaduais alemãs) são, em parte, um forte alerta político antes das eleições parlamentares em setembro do próximo ano... que a Alemanha e a França -- a dupla líder da União Europeia -- estão caminhando para uma crescente instabilidade política e a fraqueza deve preocupar toda a UE", escreveram analistas do SEB em nota.

Na frente econômica, uma pesquisa mostrou que a desaceleração do setor industrial da Alemanha continuou a ganhar ritmo em agosto. Para a zona do euro, a atividade industrial permaneceu atolada em contração em agosto, com a demanda caindo em seu ritmo mais acentuado este ano.

Os mercados monetários precificaram quase totalmente um corte de 25 pontos-base nos juros do BCE em 12 de setembro, de acordo com dados da LSEG.

Entretanto, formuladores de política monetária do BCE estão cada vez mais em desacordo quanto às perspectivas de crescimento, com alguns temendo uma recessão e outros se concentrando nas pressões inflacionárias persistentes, disseram fontes próximas ao debate.