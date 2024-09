Taxas futuras longas sobem no Brasil em dia sem a referência dos Treasuries

A precificação nesta segunda-feira seguiu apontando para chances maiores de o BC subir a Selic em apenas 25 pontos-base. Perto do fechamento a curva precificava 59% de probabilidade de alta de 25 pontos-base e 41% de chance de elevação de 50 pontos-base. Na sexta-feira os percentuais eram de 63% e 37%, respectivamente.

Já as taxas dos DIs de prazos mais longos subiram, em continuidade ao movimento da sexta-feira de colocação de mais prêmios na curva, na esteira das preocupações com o equilíbrio fiscal no Brasil.

Pela manhã, o Ministério do Planejamento informou que o governo prevê fechar 2025 com um superávit primário de 3,7 bilhões de reais. Na sexta-feira, quando a proposta de Orçamento foi enviada ao Congresso, o governo havia se limitado a dizer que o texto previa que a meta de déficit primário zero para o ano -- que tem um intervalo de tolerância -- seria alcançada.

No Focus, a mediana das projeções do mercado aponta para déficit primário de 0,76% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano.

O Ministério da Fazenda informou ainda que decidiu prever no Orçamento de 2025 a extinção da desoneração da folha salarial de setores da economia e municípios no próximo ano, argumentando que projeto sobre o tema em análise no Congresso não prevê compensações para essa renúncia tributária.