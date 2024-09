Volkswagen avalia fechar fábricas na Alemanha para cortar custos

O diretor financeiro, Arno Antlitz, falará aos funcionários ao lado do chefe da marca Volkswagen, Thomas Schaefer, em uma reunião do conselho de trabalhadores na manhã de quarta-feira.

Daniela Cavallo, chefe do conselho de trabalhadores da Volkswagen, membro do poderoso sindicato IG Metall, disse que espera que Blume também se envolva nas negociações, acrescentando que a reunião de quarta-feira será "muito desconfortável" para a administração do grupo.

O IG Metall frustrou tentativas anteriores de mudanças mais profundas na companhia, mais recentemente em 2022, quando Diess deixou o cargo de presidente-executivo.

No passado, os analistas apontaram as unidades da VW em Osnabrueck, na Baixa Saxônia, e em Dresden, na Saxônia, como alvos potenciais para fechamento. O Estado da Baixa Saxônia é o segundo maior acionista da Volkswagen e, nesta segunda-feira, apoiou os planos de revisão de ativos da companhia.

A Volkswagen, que emprega cerca de 680 mil funcionários, disse que também se sentiu forçada a encerrar seu programa de segurança do emprego, que está em vigor desde 1994 e impede cortes de pessoal até 2029, acrescentando que todas as medidas serão discutidas com seu conselho de trabalhadores.

O IG Metall afirma que a segurança no emprego abrange as fábricas da Volkswagen em Wolfsburg, Hanover, Braunschweig, Salzgitter, Kassel e Emden.