Petrobras está confortável com preços de combustíveis; não prevê ajustes por enquanto, diz CEO

Chambriard destacou ainda que os preços de todos os combustíveis vendidos pela Petrobras estão mais baixos atualmente do que no início de 2023 e que "a população não percebe isso no seu consumo direto, porque outras margens são agregadas".

"A gente tem distribuição e revenda muitas vezes se beneficiando das margens, mas o preço Petrobras,... comparando com o dia 1º de janeiro de 2023, é menor em todos os combustíveis", frisou.

Chambriard pontuou ainda que o preço do querosene de aviação (QAV) é o único combustível da companhia atualmente que sofre ajustes mensais, seguindo regras contratuais. A companhia reduziu esse combustível em 8,8% em média, a partir de 1º de setembro.

Questionada pelos jornalistas, Chambriard reafirmou que o gasoduto Rota 3 da companhia, que trará gás natural do pré-sal para instalações da companhia no Estado do Rio de Janeiro, está previsto para entrar em operação no fim deste mês.

A presidente voltou também a afirmar que aguarda uma resposta positiva do órgão ambiental Ibama para prosseguir com um poço exploratório para verificar a presença de petróleo na Bacia da Foz do Rio Amazonas, em águas ultraprofundas do Amapá, parte ao norte da chamada Margem Equatorial brasileira.

A região tem grande potencial para novas descobertas, mas também enormes desafios socioambientais. Ela destacou que a Advocacia-Geral da União (AGU) apresentou manifestações sobre pontos levantados pelo Ibama e que a companhia também já submeteu esclarecimentos adicionais e aguarda manifestação do órgão ambiental. "Espero que seja positiva", afirmou.