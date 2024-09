Criação de vagas nos EUA deve ter acelerado em agosto, com taxa de desemprego caindo a 4,2%

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos provavelmente acelerou em agosto, com a taxa de desemprego caindo para 4,2%, o que ofereceria mais garantias de que uma desaceleração ordenada do mercado de trabalho permaneceu intacta e consolidaria as expectativas de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve neste mês.

O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, que será divulgado nesta sexta-feira, junto com os sólidos gastos do consumidor devem dissipar os temores do mercado financeiro de uma recessão, que foram alimentados por um aumento na taxa de desemprego para um recorde de quase três anos de 4,3% em julho. O quarto aumento mensal consecutivo na taxa de desemprego colocou na mesa um corte de 50 pontos-base nos juros.