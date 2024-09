Defensoria de Alagoas abre ação contra acordos da Braskem

A ação envolve as consequências do afundamento do solo da capital alagoana, que passou a ser mais percebido a partir de 2018 diante do aparecimento de rachaduras em imóveis e ruas de pelo menos quatro bairros da cidade, o que obrigou um êxodo de milhares de famílias de suas casas para novos endereços.

A Braskem, que operava uma série de minas de sal-gema sob a superfície de Maceió há décadas, acabou fechando acordos com autoridades municipais, estaduais e federais para ressarcir a população e recuperar a infraestrutura da cidade danificada pelo afundamento do solo.

A companhia afirmou no início do mês passado que, dos 16 bilhões de reais em provisões relacionadas a Alagoas, já havia desembolsado 10,6 bilhões e que a expectativa de conclusão do plano de fechamento e monitoramento dos poços de sal é 2026.

Segundo a defensoria, "a Braskem pagou indistintamente a cada núcleo familiar a quantia de 40 mil reais, independente do número de pessoas, do tempo em que cada pessoa morava na residência, do impacto na saúde mental e física causado pela desocupação, da piora da qualidade de vida ou de qualquer outra peculiaridade individual. Segundo os defensores, houve um tabelamento ilegal do dano moral, o que é proibido pela jurisprudência do STF.

Com isso, o órgão, que cita haver 60 mil vítimas, quer que os 40 mil pagos pela Braskem a cada família seja considerado um "adiantamento, devendo ser majorado para garantir uma compensação adequada e justa a cada vítima, considerando todas essas singularidades de cada indivíduo afetado".

Ãs 13h45, as ações da Braskem exibiam alta de 1,6%, cotadas a 18,65 reais.