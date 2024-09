Presidente do Fed de NY diz que chegou a hora de iniciar cortes nos juros

Em seu discurso, Williams também afirmou que o aumento da taxa de desemprego representa, em grande parte, um recuo das condições de superaquecimento e que ela continua historicamente baixa. Ele disse que a taxa de desemprego provavelmente terminará o ano em torno de 4,25% e, em seguida, voltará a cair para seu nível de longo prazo de cerca de 3,75%.

A situação do mercado de trabalho ganhou maior destaque para o Fed em um clima em que as pressões inflacionárias têm diminuído o suficiente para abrir a porta para cortes nos juros a partir de setembro.

No final de agosto, o chair do Fed, Jerome Powell, disse que "chegou a hora de ajustar a política monetária", acrescentando que "a direção da viagem é clara, e o momento e o ritmo dos cortes dependerão dos dados recebidos, da evolução das perspectivas e do equilíbrio dos riscos".

Nas últimas semanas, as autoridades do Fed evitaram fornecer orientações firmes sobre o tamanho do corte quase certo a ser feito na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto marcada para 17 e 18 de setembro.

Em geral, os mercados estão divididos entre um corte de 25 pontos-base ou uma redução de 50 pontos na faixa atual de 5,25% a 5,5% para a taxa de juros, com mais afrouxamento depois disso.

Diversas autoridades do Fed afirmaram que veem um caminho gradual de afrouxamento, mas não falaram sobre o que pode acontecer em uma determinada reunião.