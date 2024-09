Wall Street recua após dados de emprego de agosto dos EUA

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta sexta-feira, depois que o relatório de emprego de agosto dos Estados Unidos não eliminou a incerteza em torno do tamanho do corte de juros a ser feito pelo Federal Reserve em sua reunião deste mês.

O relatório do Departamento de Trabalho mostrou que a abertura de postos de trabalho fora do setor agrícola em agosto foi menor do que o esperado, mas uma queda na taxa de desemprego para 4,2% sugeriu que uma desaceleração gradual do mercado de trabalho continua em andamento.

As apostas dos operadores de um corte de 25 pontos-base na taxa em setembro estavam em 53%, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, com a probabilidade de uma redução de 50 pontos em 47%, abaixo de um breve aumento para 55% após os dados.