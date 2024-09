Boeing chega a acordo trabalhista com aumento salarial de 25%, novo compromisso de avião

Por Allison Lampert e David Shepardson

(Reuters) - A Boeing disse neste domingo que chegou a um acordo provisório com um sindicato que representa mais de 32.000 trabalhadores no noroeste do Pacífico dos EUA, em ação que pode ajudar a evitar uma possível greve e paralisação já em 13 de setembro.

O acordo proposto para o período de quatro anos, que inclui um aumento salarial geral de 25% e um compromisso de construir o próximo avião comercial na área de Seattle, é uma vitória antecipada para o novo CEO da Boeing, Kelly Ortberg, que assumiu no mês passado.