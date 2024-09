Índice da Cielo mostra queda de 0,2% no faturamento real do varejo em agosto

(Reuters) - As vendas no varejo brasileiro encolheram 0,2% em agosto ante o mesmo período do ano anterior, descontando a inflação, de acordo com o Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA), que acompanha as vendas de 780 mil varejistas credenciados à empresa de pagamentos em 18 setores.

De acordo com a Cielo, o resultado real descontando a inflação não foi mais negativo por causa das comemorações do Dia dos Pais.

"Segmentos presenteáveis, como Varejo Alimentício Especializado e Móveis, Eletro e Depto, apresentaram alta no mês e é possível inferir que o resultado esteja relacionado com a data", afirmou o vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, Carlos Alves, no comunicado à imprensa com os dados.