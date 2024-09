PM já apreendeu este ano quase 450 fuzis no estado do Rio de Janeiro

(Reuters) - Um total de 449 fuzis já foram apreendidos este ano no estado do Rio de Janeiro, segundo dados oficiais do governo divulgados nesta terça-feira pela Polícia Militar, sendo que somente em agosto 78 deles foram retirados de circulação.

O número representa a maior apreensão para um único mês desde 2015. A média diária foi de 2,5 fuzis apreendidos.

As estatísticas da PM apontam ainda que a maioria dos 449 fuzis foram recolhidos do crime organizado nas zonas norte e oeste da capital do estado. Estas áreas reúnem comunidades controladas por traficantes e milicianos.