STOXX 600 tem leve alta com impulso do setor imobiliário

As ações do setor imobiliário, que são sensíveis à taxa de juros do BCE, subiam 1% antes da decisão do banco central na quinta-feira.

Com os mercados precificando totalmente um corte de 25 pontos-base nesta semana, investidores ficarão atentos às indicações de prováveis reduções em outubro e dezembro.

"Não acho que o BCE prefira ser muito 'dovish' neste momento. Não há um mandato de crescimento para o BCE, em comparação com o Fed, que tem um mandato duplo", disse Geoff Yu, estrategista macro sênior do BNY.

"Os acontecimentos do outro lado do oceano ainda são os principais impulsionadores do sentimento neste momento. A balança provavelmente está um pouco desequilibrada demais em favor do Fed."

Dada a predominância dos dados dos Estados Unidos nesta semana, operadores também estão concentrados no relatório de inflação de quarta-feira, que pode determinar o tamanho do corte de juros do Federal Reserve na reunião da próxima semana.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,49%, a 8.229 pontos.