WoodMackenzie vê queda do preço do minério de ferro para US$100/t em 2025

Por Marta Nogueira

BELO HORIZONTE (Reuters) - A WoodMackenzie prevê uma queda do preço do minério de ferro para média de 100 dólares por tonelada no próximo ano, ante os 108 dólares por tonelada projetados para 2024, diante uma desaceleração da demanda chinesa, afirmou nesta terça-feira o especialista de minério de ferro e aço da consultoria, Artur Bontempo.

"A demanda por aço na China não será tão intensa como nos últimos anos", afirmou Bontempo, durante participação no congresso de mineração Exposibram.