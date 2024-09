BC rejeita incorporação de saldos bancários não reclamados para cumprir meta fiscal

A meta fiscal deste ano é de déficit primário zero, com uma margem de tolerância de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), o que significa que o governo pode registrar um déficit próximo a 29 bilhões de reais e ainda assim cumprir a meta. A metodologia do BC é a utilizada na verificação do cumprimento da meta.

Segundo a nota, outras medidas compensatórias do projeto contariam como receita primária, como a transferência de depósitos judiciais da Caixa Econômica Federal, de fundos e órgãos públicos para o Tesouro.

Em entrevista à imprensa, Haddad disse que a proposta inicial da Fazenda para compensar a desoneração -- um aumento da tributação de empresas -- não foi aceita pelo Senado, que optou pela adoção das medidas alternativas, incluindo o resgate de recursos esquecidos em bancos.

"A contabilidade do resultado primário é feita pelo Banco Central, então nós vamos ter que fazer a compensação na forma estabelecida pelo Banco Central. O que entra na conta e o que não entra na conta tem que ser avaliado depois da aprovação", disse.

"O Senado escolheu o caminho de compensação, mas a contabilidade vai ter que respeitar a decisão do Supremo (Tribunal Federal)", acrescentou, em referência à decisão da Corte que definiu que a desoneração da folha só terá validade se forem efetivadas fontes de compensação para a perda de receita gerada pelo benefício.

(Com reportagem adicional de Bernardo Caram)