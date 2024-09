BNDES lança linha de crédito de R$2 bi para investimento em data centers

De acordo com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o banco já aprovou 36,1 bilhões de reais para a transformação digital de empresas brasileiras na atual gestão.

"São recursos que estavam bloqueados há décadas e conseguimos, desde o ano passado, aplicá-los para a realização de políticas públicas", acrescentou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

Em cerimônia no Palácio do Planalto, também foram anunciados 160 milhões de reais do BNDES e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), sendo 80 milhões de reais de cada, por meio da iniciativa Smart Factory, para apoiar planos de digitalização de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs).

A ação integra a modalidade de Transformação Digital do Programa Brasil Mais Produtivo, que busca a digitalização dos negócios com a consultoria do Senai.

Também foram anunciados no âmbito do Brasil Mais Produtivo 400 milhões de reais para apoiar os planos de digitalização das MPMEs, sendo 100 milhões de reais do BNDES e 300 milhões da Finep.

