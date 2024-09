CVC Brasil chega a acordo com debenturistas para reperfilamento de dívida

Também fica estabelecido o alongamento para quatro anos (outubro de 2028), com amortização de principal em cinco parcelas semestrais iguais e consecutivas, iniciando-se a partir de outubro de 2026. Inclui carência de principal de dois anos.

Conforme a CVC, há a possibilidade de a companhia realizar resgate da totalidade ou amortização extraordinária facultativa das debêntures, a seu exclusivo critério, a partir de março de 2025, mediante determinados requisitos.

Isso "trará grande flexibilidade para a companhia na busca da sua estrutura de capital ótima", afirmou.

O acordo também traz novos juros remuneratórios e forma de pagamento, com redução dos atuais "CDI + 5,50%" para "CDI + 4,85%" no momento da amortização extraordinária obrigatória e diminuição automática para "CDI + 4,50%" assim que a companhia atingir o rating mínimo de "BBB-" (ou equivalente).

Os juros remuneratórios deverão ser pagos de forma semestral, iniciando-se o pagamento em abril de 2025.

O acordo também prevê alteração nas garantias reais, com liberação da garantia de recebíveis de cartões de crédito de 93,3 milhões de reais sendo substituída para boletos da mesa de crédito CVC, equivalente ao menor entre 18,2% do saldo do valor unitário das debêntures após reperfilamento e 100 milhões de reais.