Ibovespa fecha em alta com Vale

Em Wall Street, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, fechou em alta de 1,07%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA marcava 3,6591% no final do dia, de 3,644% na véspera.

DESTAQUES

- VALE ON avançou 2,84%, após a mineradora elevar previsão para a produção de minério de ferro neste ano, estimando agora um volume de 323-330 milhões de toneladas. A companhia também divulgou que deu início ao comissionamento do projeto Vargem Grande 1 a úmido, bem como estimou aportes anuais de mais de 400 milhões de dólares em pesquisa, desenvolvimento e inovação. A Vale está realizando seus "tour" de 2024 com analistas e investidores Carajás. Os papéis ainda foram endossados pela alta dos futuros de minério de ferro na China.

- BRAVA ENERGIA ON subiu 5,03% após divulgar que o Ibama emitiu licença de operação do navio-plataforma FPSO Atlanta, na Bacia de Santos. A companhia acrescentou que segue empenhada em atender os pedidos para a autorização pendente da ANP para iniciar a produção na nova plataforma. Analistas do Citi estimam para o final de outubro ou início de novembro o primeiro óleo do Sistema Definitivo de Atlanta.

- IRB (RE) ON recuou 4,61%, após analistas do JPMorgan cortarem a recomendação das ações da resseguradora para "underweight" ante "neutra", mantendo o preço-alvo de 44 reais para o final de 2025 - um desconto de 8,7% em relação ao fechamento dos papéis na véspera (48,2 reais). Entre os argumentos, eles citaram espaço limitado para surpresas em relação aos resultados.

- B3 ON caiu 2,49%, respondendo pela maior pressão negativa no Ibovespa, tendo marcado uma mínima intradia em cerca de um mês no pior momento, quando foi negociada a 11,84 reais. Analistas do Bank of America cortaram a recomendação das ações na véspera para "neutra" e reduziram o preço-alvo de 14 para 13 reais, após diminuírem estimativas de lucro para refletir volumes menores nas negociações de ações no mercado.