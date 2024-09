Lewandowski convoca mais 150 bombeiros para reforçar combate a queimadas na Amazônia

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, convocou mais 150 bombeiros militares da Força Nacional para reforçar o combate a incêndios que ocorrem na Amazônia Legal.

A decisão atende a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, que na véspera ordenou ampliação das ações federais após participar de uma audiência pública com envolvidos no enfrentamento às queimadas que assolam o país.