Lira anuncia a líderes apoio a Hugo Motta para presidente da Câmara

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anunciou nesta quarta-feira seu apoio ao deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) como seu sucessor no comando da Casa pelos próximos dois anos, informou o líder da bancada do PT, Odair Cunha (MG).

"O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), informou hoje, em almoço com líderes partidários, que apoia o nome de Hugo Motta (Republicanos-PB) para sua sucessão, como um nome qualificado para a construção da unidade na Casa", anunciou o petista em suas redes sociais.

"O importante é a união em torno da aprovação de projetos relevantes que busquem o desenvolvimento sustentável e beneficiem de forma ampla toda sociedade brasileira. Como líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, vou submeter o nome de Hugo Motta ao conjunto de parlamentares da bancada para que seja avaliado no processo de sucessão da Casa", acrescentou Odair Cunha em publicação no Instagram.