Mahle Metal Leve fecha acordo com Finep para desenvolver tecnologias para mobilidade sustentável

(Reuters) - A Mahle Metal Leve firmou acordo com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) - Inovação e Pesquisa para a captação de recursos a serem investidos no desenvolvimento de tecnologias voltadas à mobilidade sustentável.

Segundo o comunicado da empresa de autopeças, a parceria entre o seu centro de tecnologia e a Finep, com validade de três anos, prevê um investimento conjunto de 110 milhões de reais.

Ainda de acordo com a Mahle, o principal objetivo do acordo é o financiamento de toda a cadeia da inovação da companhia, com foco em ações estratégicas, estruturantes e de impacto para o desenvolvimento da mobilidade sustentável.