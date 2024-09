Petrobras inicia procedimentos para operar unidade de gás natural do RJ e gasoduto Rota 3

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras iniciou procedimentos para entrada em operação da Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) de Itaboraí, a maior do gênero no país, situada na região metropolitana do Rio de Janeiro.

A companhia obteve em 9 de setembro autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para operação industrial da planta, segundo comunicado nesta quarta-feira.