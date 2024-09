Petróleo bruto dos EUA sobe mais de 2% com temores do furacão Francine

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo subiram mais de 2% nesta quarta-feira, impulsionados por temores de longas paralisações da produção no setor petrolífero offshore dos Estados Unidos, que o furacão Francine está atravessando para atingir a Louisiana.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em 70,61 dólares por barril, com alta de 1,42 dólar, ou 2,05%, nesta quarta-feira. Os contratos futuros do petróleo bruto dos EUA terminaram em alta de 1,56 dólar por barril, ou 2,37%, para 67,31 dólares por barril.