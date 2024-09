Wall Street recua após dados de inflação e debate presidencial

As ações que devem ter um bom desempenho sob a presidência de Trump caíram, com papéis relacionados a criptomoedas e blockchain e operadoras de prisões em baixa. O Trump Media & Technology Group caía 17%.

Enquanto isso, as ações de energia solar Sunrun e SolarEdge Technologies, vistas como beneficiadas por um governo de Kamala, subiam mais de 7% cada.

Embora o debate tenha oferecido a Wall Street pouca clareza sobre as principais questões políticas, alguns observadores do mercado consideram que as propostas de Kamala para aumentar a alíquota de imposto corporativo provavelmente atingirão os lucros das empresas, enquanto a postura mais rígida de Trump em relação às tarifas poderá estimular a inflação.

O Dow Jones caía 1,15%, para 40.281,08 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,63%, para 5.463,19 pontos, e o Nasdaq Composite recuava 0,02%, a 17.023,12 pontos.