Analistas do Bradesco BBI veem eventual aquisição da StoneCo pelo BTG como benéfica para ambos

(Reuters) - Analistas do Bradesco BBI veem uma eventual aquisição da StoneCo pelo BTG Pactual beneficiando ambas as instituições, conforme relatório a clientes explorando uma potencial oferta do maior banco de investimentos da América Latina pela empresa de pagamentos.

Gustavo Schroden e equipe destacaram que as ações da Stone caíram 34% no acumulado do ano, o que é a queda mais significativa no preço no período dentro da cobertura dos analistas no setor de serviços financeiros da América Latina, implicando um desconto de 54% no múltiplo preço sobre lucro (P/L) de 12 meses em relação à sua média histórica de 16,4 vezes.

Na visão dos analistas, a Stone é um grande ativo, com uma participação relevante no mercado de cartões de 11% e uma taxa de penetração de 19% no total de micro, pequenas e médias empresas ativas -- 3,9 milhões de clientes no segmento.