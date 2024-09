Câmara conclui votação de projeto da desoneração da folha e prevê ganho fiscal com dinheiro esquecido em bancos

O texto contém várias medidas que buscam recursos para compensar o benefício durante o período de sua vigência, como atualização do valor de imóveis com imposto menor de ganho de capital, uso de depósitos judiciais e repatriação de valores no exterior.

Em uma das medidas, que prevê o repasse ao caixa da União de recursos esquecidos em instituições financeiras, o BC apresentou nesta semana uma nota técnica na qual afirmou que a iniciativa não pode ser classificada como receita primária, o que marcaria um revés nos esforços do governo para utilizar esses saldos a fim de cumprir a meta fiscal deste ano.

Após os questionamentos da autoridade monetária, o governo apresentou uma emenda de redação ao projeto para prever que "os saldos não reclamados remanescentes junto às instituições depositárias passarão ao domínio da União e serão apropriados pelo Tesouro Nacional como receita orçamentária primária e considerados para fins de verificação do cumprimento da meta de resultado primário".

A emenda foi aprovada por 231 votos a 54 sob protesto da oposição, que alegou que esse ajuste muda o mérito da matéria, o que exigiria nova análise do texto pelo Senado. Os questionamentos não foram acatados na sessão.

A expectativa do governo é que somente essa medida incremente as contas de 2024 em 8 bilhões de reais.

Em entrevista mais cedo ao programa "Bom dia, Ministro", do CanalGov, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a redação do projeto resolveria os questionamentos do BC.