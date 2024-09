Dólar oscila pouco com dados dos EUA e decisão do BCE em linha com o esperado

Em coletiva de imprensa após a reunião, a presidente do BCE, Christine Lagarde, não forneceu nenhuma indicação sobre o movimento do banco central em seu próximo encontro, em outubro.

"A reunião do BCE de hoje mostrou o que já se era esperado, autoridades seguindo o roteiro sem desviar do padrão de 'dependência dos dados'", disse Eduardo Moutinho, analista de mercados do Ebury Bank.

"No entanto, a revisão para baixo nas previsões de crescimento... reforça nossa visão para a reunião do Fed de setembro, em que um corte de menor magnitude deve ser acompanhado por uma revisão considerável nas projeções, o que apoiaria o argumento de um dólar mais fraco", completou.

Dessa forma, apesar de estar perdendo ante seus pares fortes, o dólar oscilava pouco frente a moedas emergentes, com variações de até 0,2% para cima ou para baixo contra o peso mexicano, o peso colombiano e o rand sul-africano.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,20%, a 101,580.

No cenário nacional, investidores se posicionavam para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), em 17 e 18 de setembro, em que se espera uma alta de 25 pontos-base na Selic, atualmente em 10,50% ao ano.