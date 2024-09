Vale prevê que 10% de sua produção de minério de ferro em 2030 venha de rejeitos

Por Marta Nogueira

BELO HORIZONTE (Reuters) - A Vale prevê que até 2030 cerca de 10% de sua produção de minério de ferro seja obtida por meio do reaproveitamento de rejeitos e estéril, em medida com potencial para reduzir materiais que sobram do processo de beneficiamento do minério, ainda acumulados em barragens.

A previsão é do vice-presidente executivo Técnico da mineradora, Rafael Bittar, que falou à Reuters nos bastidores do congresso do setor de mineração Exposibram, em Belo Horizonte.