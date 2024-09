Vendas no varejo do Brasil voltam a crescer em julho

As expectativas em pesquisa da Reuters eram de altas de 0,5% na base mensal e de 4,2% na anual..

O setor de varejo brasileiro teve um bom início de ano, favorecido pelo ambiente propício ao consumo de inflação baixa e mercado de trabalho aquecido, com aumento da renda.

Os dados do PIB no segundo trimestre mostram que o consumo das famílias aumentou 1,3% no período sobre o trimestre imediatamente anterior, e a expectativa é que o setor continue dando impulso à atividade econômica no ano.

“Houve um crescimento nos cinco primeiros meses do ano que levou a uma condição de patamar bem alto, o maior da série histórica ..., em maio. Teve a queda de junho, mas a recuperação de julho é um ajuste nessa trajetória”, explicou Cristiano Santos, gerente da pesquisa.

Com os dados de julho, o desempenho do setor varejista está 0,3% abaixo do recorde de maio.

Entre as oito atividades pesquisadas, as vendas no grupo de Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo avançaram 1,7% em julho sobre o mês anterior na série com ajuste sazonal, o principal impacto no resultado geral.