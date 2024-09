Aclara Resources pretende acelerar início de projeto de depósito de terras raras no Brasil

Por Fabian Cambero

SANTIAGO (Reuters) - A mineradora Aclara Resources planeja solicitar uma licença ambiental importante para desenvolver um depósito de terras raras no Brasil no início do próximo ano, com o objetivo de iniciar a produção em 2027, dois anos antes do planejado, informou a empresa na quinta-feira.

O projeto brasileiro, chamado Carina, no Estado de Goiás, tem como objetivo produzir 191 toneladas por ano de disprósio e térbio, terras raras pesadas que podem ser usadas para a produção de veículos elétricos.