China pune PwC com 6 meses de banimento e multa recorde por auditoria na Evergrande

"O comportamento da PwC vai além da mera falha de auditoria. Ela, até certo ponto, encobriu e até tolerou a fraude financeira da Hengda Real Estate e a emissão fraudulenta de títulos corporativos", disse a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) em um comunicado.

As autoridades chinesas estão examinando o papel da PwC nas práticas contábeis da Evergrande desde que a CSRC acusou a incorporadora, em março, de uma fraude de 78 bilhões de dólares em um período de dois anos até 2020.

A PwC auditou a Evergrande por quase 14 anos, até o início de 2023.

A PwC Zhong Tian disse em um comunicado que aceita que o trabalho de auditoria na Hengda ficou abaixo de seus próprios padrões elevados. "Estamos determinados a resolver as deficiências e fortalecer a forma como operamos daqui para frente."

A suspensão dos negócios e as multas são as mais severas já recebidas por uma das quatro maiores empresas de contabilidade na China, e ocorrem em um cenário de êxodo de clientes e demissões em massa na empresa nos últimos meses.

No caso mais recente de um auditor das Quatro Grandes ter sido atingido por pesadas penalidades, a filial da Deloitte em Pequim, no ano passado, foi multada em 211,9 milhões de iuans e as operações foram suspensas por três meses depois que as autoridades encontraram sérias deficiências na auditoria realizada na China Huarong Asset Management.