Futuros de Wall Street oscilam pouco com incerteza sobre tamanho do corte de juros do Fed

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street oscilavam pouco nesta sexta-feira, com a cautela prevalecendo em meio ao debate sobre o tamanho do corte de juros a ser feito pelo Federal Reserve na próxima semana, enquanto as ações da Boeing caíam depois que trabalhadores da empresa entraram em greve.

As apostas de operadores agora indicam 45% de chance de um corte de 50 pontos-base pelo Fed na próxima semana, em comparação com os 14% observados na quinta-feira, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

O ex-presidente do Fed de Nova York Bill Dudley disse que há um forte argumento a favor de um corte de 50 pontos-base na taxa de juros.