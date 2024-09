Governo eleva projeção de alta do PIB em 2024 para 3,2% e vê inflação mais alta

“Até o final do ano, deverá haver recuo na inflação de (preços) monitorados, contrabalanceado parcialmente pelo avanço na inflação de (preços) livres. Essa estimativa já leva em consideração os impactos do câmbio mais depreciado nos preços”, disse a SPE.

As projeções da SPE balizam a programação de receitas e despesas orçamentárias do governo.

O novo relatório bimestral de avaliação fiscal, a ser divulgado na próxima sexta-feira, pode indicar um cenário mais benigno para a arrecadação diante da previsão melhor para a atividade. Ainda assim, frustrações de receitas, como no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), podem levar o governo a apresentar medidas adicionais para fechar as contas do ano.

Do lado das despesas, a equipe econômica antevê uma possível necessidade de bloqueio adicional de verbas para respeitar o limite de gastos do arcabouço fiscal, diante de pressões registradas em despesas obrigatórias, como as previdenciárias.

(Por Bernardo Caram)