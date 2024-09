Ibovespa avança com mercado à espera de decisões de juros na próxima semana

- COGNA ON avançava 6,43%, acompanhada de perto pela rival YDUQS ON, com alta de 5,67%. Na véspera, analistas do Bank America elevaram a recomendação para as ações da Cogna a "neutra", citando tendências operacionais melhores e espaço de queda limitado para as ações, que ainda acumulam queda de cerca de 60% no acumulado do ano.

- EZTEC ON subia 6,16%, favorecida pela queda nas taxas dos DIs, com o índice do setor imobiliário na B3 em alta de 2,18%. TRISUL ON, que não faz parte do Ibovespa, subia 4,76% tendo ainda no radar anúncio de programa de recompra de até 7 milhões de ações ordinárias, que representam 9,9% dos papéis em circulação.

- VALE ON ganhava 1%, mesmo com o declínio dos futuros do minério de ferro na China, que mostraram um desempenho positivo no acumulado da semana. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou o dia com queda de 0,29%, mas ganhou 1,76% na semana.

- PETROBRAS PN mostrava acréscimo de 1,46%, apoiada pela alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent avançava 1,01%, a 72,70 dólares.

- ITAÚ UNIBANCO PN avançava 0,7%, em dia positivo para o setor. BANCO DO BRASIL ON subia 0,64%, BRADESCO PN valorizava-se 1,03% e SANTANDER BRASIL UNIT mostrava acréscimo de 1,08%.

- RAÍZEN PN subia 0,98%, tendo como pano de fundo precificação pela subsidiária Raízen Fuels Finance de emissão na véspera de 1 bilhão de dólares em títulos representativos de dívida no mercado internacional (Green Notes) com vencimento em janeiro de 2035 e taxa de juros de 5,70% ao ano.