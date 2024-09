Minério de ferro tem ganho semanal com esperança de estímulos na China e cenário otimista de demanda

O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura recuou 2,17%, para 92,7 dólares a tonelada.

A China está pronta para cortar as taxas de juros de mais de 5 trilhões de dólares em hipotecas pendentes já neste mês, informou a Bloomberg News na quinta-feira.

"Não esperaríamos nem de perto uma transmissão de 1:1 para as vendas no varejo, já que a confiança do consumidor está próxima dos mínimos históricos e a disposição das famílias para poupar está próxima dos máximos históricos. No entanto, trata-se de um movimento significativo que deve proporcionar benefícios reais tangíveis para as famílias e apoiar o consumo", disseram os analistas do ING em uma nota.

Os dados sobre os preços de moradias, previstos para sábado, serão examinados de perto em busca de sinais de estabilização, disse o ING.

Enquanto isso, os estoques dos cinco principais produtos siderúrgicos acabados mantidos por traders chineses diminuíram pela nona semana consecutiva, de 6 a 12 de setembro, atingindo mínimas de quase oito meses, segundo dados da consultoria chinesa Mysteel.

A queda de 6,3% na semana refletiu uma melhora adicional no comércio spot e um aumento modesto das necessidades de reposição entre os usuários finais antes do feriado do Festival de Meio de Outono da China, disse a Mysteel.