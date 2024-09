Presidente do BCE rejeita "pressão política" após Itália defender cortes maiores nos juros

"Não estamos sujeitos a nenhum tipo de pressão política", acrescentou.

A Itália, com os custos de empréstimo mais altos da zona do euro e a segunda maior dívida pública do bloco como proporção da produção nacional, tem muito a ganhar com uma queda acentuada nas taxas do BCE.

O ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani, um dos membros do governo da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que se manifestou contra o BCE, também pediu que o tratado de fundação do banco seja reformado.

"Hoje, o Banco Central Europeu está preocupado apenas em combater a inflação, (mas) isso não é suficiente, precisamos de um banco central que possa administrar a moeda para promover o crescimento", disse Tajani.

Em seu discurso na quinta-feira, Lagarde sugeriu aos repórteres que a barreira para outro corte no próximo mês é relativamente alta, destacando que seria improvável que os formuladores de política monetária tivessem dados suficientes para determinar se uma flexibilização adicional seria apropriada.

(Reportagem de Giuseppe Fonte)