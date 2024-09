Taxas longas dos DIs seguem Treasuries e caem, enquanto curtas indicam alta de 25 pontos da Selic

Além disso, os jornais The Wall Street Journal e Financial Times publicaram artigos indicando que a decisão do Fed na próxima semana está mais incerta do que os mercados têm projetado.

Neste contexto, os yields tiveram perdas firmes nesta sexta-feira, puxando para baixo as taxas dos DIs com prazos mais longos no Brasil. Às 13h25, a taxa do DI para janeiro de 2031 atingiu 11,84%, em queda de 10 pontos-base ante o ajuste da véspera.

“A ponta curta (da curva brasileira) ficou praticamente no zero a zero, porque as apostas (para a Selic) já foram feitas. Os dados recentes de inflação no Brasil e nos EUA ajudaram bastante a balizar as expectativas para a ‘super-quarta’”, comentou durante a tarde Santiago Schmitt, especialista em renda fixa da Manchester Investimentos, em referência à próxima quarta-feira, quando Fed e Banco Central do Brasil definirão suas taxas básicas.

“Mas na parte mais longa, vimos a influência lá de fora. Os rendimentos dos Treasuries estavam em queda, com investidores com apetite por risco. Na prática, eles já contrataram o corte de 25 pontos pelo Fed, mas ainda sonham com os 50 pontos”, acrescentou.

Na reta final da sessão as taxas longas reduziram um pouco as perdas, mas o saldo do dia ainda foi de desinclinação da curva brasileira, com as curtas estáveis ou em leve alta e as longas em queda firme.

Perto do fechamento a curva brasileira precificava 88% de probabilidade de alta de 25 pontos-base da Selic e 12% de chance de aumento de 50 pontos-base. Na quinta-feira os percentuais estavam em 89% e 11%, respectivamente. Atualmente a Selic está em 10,50% ao ano.