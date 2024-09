Wall Street avança com alta de apostas em corte de 0,50 p.p. nos juros do Fed

Por Sinéad Carew e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em alta nesta sexta-feira, com investidores se concentrando na chance de um corte maior nos juros pelo Federal Reserve na próxima semana, com as small caps, que são mais sensíveis à taxa básica dos Estados Unidos, apresentando desempenho superior.

As apostas sobre o tamanho do corte do Fed têm sido voláteis e ficaram praticamente empatadas nesta sexta-feira. As expectativas de um corte de 50 pontos-base saltaram de 28% na quinta-feira para 49%, segundo a ferramenta FedWatch da CME, em comparação com uma probabilidade de 51% de um corte de 25 pontos-base.