Brasilprev já tem R$380 mi em previdência privada usados como garantia de empréstimo e vê muito potencial

No caso da Brasilprev, quando o cliente opta por esta modalidade de crédito, o seu plano de previdência privada passa a contar com algumas alterações. Entre elas, o valor usado como garantia não poderá ser resgatado antes da quitação total do crédito e também não será possível realizar portabilidades.

A lei que permite que planos de previdência privada sejam usados como garantia para operações de crédito foi aprovada em agosto do ano passado, e ainda precisa ser regulamentada, o que, na visão do executivo, deve alavancar ainda mais esse produto, não só no âmbito da Brasilprev, mas do mercado.

A Brasilprev, que tem como acionistas a BB Seguros, braço de seguros, capitalização e previdência privada do Banco do Brasil, e o norte-americano Principal Financial Group, é líder no segmento de previdência privada no país, afirmando ter 28,1% de market share, cerca de 422,5 bilhões de reais em ativos sob gestão e aproximadamente 2,6 milhões de clientes.