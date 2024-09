Vice-presidente do BCE diz que união do mercado de capitais estimularia fluxos financeiros

MADRID (Reuters) - O vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis De Guindos, defendeu nesta segunda-feira uma união do mercado de capitais como meio de reverter a desaceleração dos fluxos financeiros na zona do euro.

"O que temos visto é que a integração financeira, os fluxos financeiros entre os países da zona do euro regrediram", disse ele.

"A integração financeira é muito importante e, de certa forma, ficou para trás em comparação com a integração econômica", acrescentou.