Dólar abre em leve baixa com cautela antes de reuniões de Fed e BC

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar tinha leve queda frente ao real nas primeiras negociações desta terça-feira, em uma demonstração de cautela à medida que investidores se posicionam para as reuniões do Federal Reserve e do Banco Central, onde se espera um aumento no diferencial de juros entre Estados Unidos e Brasil.

Às 9h05, o dólar à vista caía 0,13%, a 5,5037 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha queda de 0,05%, a 5,511 reais.

Na segunda-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 1,01%, cotado a 5,5111 reais.