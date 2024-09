IGP-10 desacelera para 0,18% em setembro contra expectativa de aceleração, mostra FGV

"O índice de preços ao produtor apresentou desaceleração significativa entre agosto e setembro. As principais commodities, como soja e minério de ferro, que têm maior peso no índice, registraram quedas nos preços", disse André Braz, economista do FGV IBRE.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, teve alta de 0,14% em setembro, depois de subir 0,84% no mês anterior.

Os itens que mais contribuíram para o resultado do IPA foram o minério de ferro (-1,68% para -8,41%) e a soja (-0,26% para -0,99%).

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que responde por 30% do índice geral, registrou alta de 0,02% no mês, depois de subir 0,33% em agosto.

No IPC, houve decréscimo em seis das oito classes que compõem o índice: Transportes (1,52% para 0,13%), Educação, Leitura e Recreação (1,88% para -0,10%), Despesas Diversas (1,34% para 0,66%), Habitação (0,31% para 0,23%), Comunicação(0,30% para -0,11%) e Vestuário (-0,18% para -0,23%).

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) subiu 0,79% em setembro, depois de uma alta de 0,59% em agosto.