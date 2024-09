Taxas de juros curtas caem e longas sobem em dia de alta dos yields e espera por BC e Fed

“Também temos commodities como o petróleo subindo, e isso empurra a curva brasileira para cima”, acrescentou. A alta do petróleo tem potencial efeito inflacionário no Brasil, o que impacta a curva.

As taxas atingiram os picos do dia no início da tarde, com o DI para janeiro de 2033 marcando a máxima de 12,05% às 13h03, em alta de 12 pontos-base ante o ajuste da véspera. No restante da tarde houve certa desaceleração, mas ainda assim os contratos com prazos mais longos permaneceram no território positivo.

Entre os contratos curtos as taxas se reaproximaram dos ajustes da véspera e passaram a ceder em alguns casos, em meio à cautela antes das decisões do BC e do Fed sobre juros, ambas na quarta-feira.

Enquanto a curva norte-americana precificava durante a tarde 64% de possibilidade de corte de 50 pontos-base dos juros pelo Federal Reserve, a curva brasileira seguia indicando alta da taxa básica Selic. Essa combinação entre juros mais elevados no Brasil e mais baixos nos EUA determinou a queda do dólar ante o real durante a tarde, pela quinta sessão consecutiva, o que também é visto como um alívio para trechos da curva brasileira.

Perto do fechamento a curva brasileira precificava 91% de probabilidade de alta de 25 pontos-base da Selic e 9% de chance de aumento de 50 pontos-base. Na véspera os percentuais eram os mesmos. Atualmente a Selic está em 10,50% ao ano.

Pela manhã a Fundação Getulio Vargas (FGV) informou que o Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) desacelerou de forma acentuada em setembro e registrou alta de 0,18%, após avançar 0,72% no mês anterior. A expectativa de analistas em pesquisa da Reuters era de que o indicador acelerasse para uma alta de 0,78% na base mensal.