Após Fed, curva brasileira precifica quase 100% de chances de alta de 25 pontos-base da Selic

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros), em especial as de prazos mais longos, ampliaram as baixas na tarde desta quarta-feira, após o Federal Reserve anunciar corte de 50 pontos-base dos juros, e não de 25 pontos-base como boa parte do mercado esperava.

Assim como os yields dos Treasuries, as taxas dos DIs renovaram as mínimas do dia após o Fed anunciar uma taxa de juros na faixa de 4,75% a 5,00%.