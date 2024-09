Após Fed, curva de juros brasileira consolida aposta na alta de 25 pontos-base da Selic; taxas longas cedem

Como um corte de 50 pontos pelo Fed não estava totalmente precificado, a reação no Brasil foi de queda firme do dólar ante o real e de aceleração das baixas das taxas dos DIs, em especial entre os contratos longos. Por trás do movimento estava a percepção de que o corte maior de juros nos EUA alivia um pouco a tarefa do Banco Central do Brasil no controle da inflação.

Após a decisão do Fed, às 15h18, a taxa do DI para janeiro de 2031 marcou a mínima de 11,89%, em baixa de 14 pontos-base ante o ajuste anterior. Até o fim da sessão, porém, as taxas recuperaram fôlego e fecharam com perdas menores.

A precificação embutida na curva também passou por mudanças. Com a percepção de que a ação do Fed ajuda o BC, a curva a termo brasileira precificava perto do fechamento 100% de probabilidade de alta de 25 pontos-base da taxa básica Selic na noite desta quarta-feira. A probabilidade de aumento de 50 pontos-base estava em zero. Na véspera os percentuais eram de 91% e 9%, respectivamente.

"A decisão do Fed ajuda muito o Brasil, gera um alívio muito grande", comentou João Ferreira, sócio da One Investimentos, logo após o anúncio do Fed, ao avaliar a queda do dólar ante o real e o recuo das taxas dos DIs.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC anunciará sua decisão sobre a Selic, hoje em 10,50% ao ano, após as 18h30. Além do anúncio em si, investidores estarão atentos às avaliações do colegiado sobre o atual cenário de inflação.

Às 16h42, o rendimento do Treasury de dois anos--que reflete apostas para os rumos das taxas de juros de curto prazo -- tinha alta de 2 pontos-base, a 3,605%. Já o retorno do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- subia 6 pontos-base, a 3,698%.