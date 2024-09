Bowman é primeira diretora do Fed a divergir de decisão de juros desde 2005

Antes da decisão do Fed, as apostas do mercado financeiro estavam favoráveis a um corte de 50 pontos; os analistas das empresas de Wall Street, em sua maioria, esperavam uma redução de 25 pontos.

Bowman tem como prática divergir publicamente da maioria do Conselho do Fed em relação a questões regulatórias, com apelos frequentes e repetidos por uma mão mais leve nos bancos.

No último ano, ela também se tornou uma das vozes mais agressivas do Fed em relação à política monetária, apoiando uma taxa de juros mais alta por mais tempo do que a maioria de seus pares do banco central, a fim de garantir o controle total da inflação. A discordância de Bowman foi a primeira de um diretor do Fed a favor de uma política monetária mais rígida, em vez de mais frouxa, em quase 30 anos.