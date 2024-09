Fed reduz juros em 0,5 ponto percentual e cita maior confiança na inflação

O ponto final reflete um ligeiro aumento, de 2,8% para 2,9%, na taxa básica de longo prazo, considerada uma posição "neutra" que não incentiva nem desestimula a atividade econômica.

Embora a inflação "permaneça um pouco elevada", o comunicado do Fed diz que as autoridades optaram por reduzir a taxa básica para a faixa de 4,75% a 5,00% "à luz do progresso da inflação e do equilíbrio dos riscos".

O Fed "está preparado para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado se surgirem riscos que possam impedir a realização das metas do Comitê", com atenção para "ambos os lados de seu mandato duplo" de preços estáveis e pleno emprego.

O chair do Fed, Jerome Powell, dará uma coletiva de imprensa para discutir a decisão de política monetária e as perspectivas econômicas. A reunião do banco central nesta semana foi a última antes de os eleitores norte-americanos irem às urnas no que se espera que seja uma eleição presidencial acirrada nos Estados Unidos em 5 de novembro.

O tamanho do corte inicial provavelmente levantará questões sobre a estratégia do Fed e se os formuladores de política monetária estão apenas tentando levar em conta o rápido declínio da inflação desde o ano passado, ou se estão tratando de preocupações entre algumas autoridades de que o mercado de trabalho dos EUA pode estar se enfraquecendo mais rapidamente do que o desejado ou necessário para garantir que a inflação retorne totalmente à meta de 2% do Fed.

Atualmente, ela está cerca de 0,50% acima dessa meta, e as novas projeções econômicas mostram que a taxa anual de aumento do índice PCE está caindo para 2,3% até o final deste ano e para 2,1% até o final de 2025.