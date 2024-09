Taxas futuras curtas devem passar por ajustes limitados após Copom; viés para dólar é de baixa

Ainda assim, o tom do comunicado foi considerado hawkish (duro com a inflação), não descartando a possibilidade de aumento de 50 pontos-base da Selic no próximo encontro do colegiado, em novembro, caso a evolução da inflação e das expectativas não sejam favoráveis.

Para alguns analistas, o tom duro do comunicado abriu espaço para certa desinclinação da curva na quinta-feira.

“A combinação do Federal Reserve cortando juros em 50 pontos-base hoje... com o fato de que o BC entregou a alta da Selic e trouxe um comunicado hawk ajuda a desinclinar um pouco a curva de juros”, avaliou o economista-chefe da Reag Investimentos, Marcelo Fonseca.

“Os vértices mais curtos devem se ajustar um pouco para cima, enquanto entre os longos o prêmio cai um pouco”, opinou, ao avaliar eventuais impactos sobre a curva brasileira na quinta-feira.

Para o economista-chefe do banco Bmg, Flavio Serrano, em tese o comunicado duro do Copom de fato poderia sugerir uma desinclinação da curva, mas o efeito pode ser inverso porque, para ele, já existe uma precificação equilibrada para as próximas reuniões do Copom, em novembro e dezembro.

“As precificações para as duas próximas reuniões estão em 40 ou 45 pontos-base (de alta da Selic) na curva, o que é bem precificado. Então eu vejo um movimento modesto (nesta quinta-feira)”, comentou Serrano. “Como está bem precificado, as (taxas) curtas, até meados de 2025, podem até cair um pouco, por movimentos técnicos.”