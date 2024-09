China deve reduzir taxa de juros e de empréstimos

XANGAI (Reuters) - A China deve reduzir suas principais taxas de juros e de empréstimos nesta sexta-feira, de acordo com uma pesquisa da Reuters, depois que o corte grande de juros pelo Federal Reserve eliminou alguns dos riscos de quedas acentuadas do iuan.

A divergência da política monetária e o enfraquecimento do iuan têm sido as principais restrições que limitam os esforços de Pequim para afrouxar a política monetária nos últimos anos.

Porém, com o banco central dos EUA dando início ao seu ciclo de afrouxamento monetário com uma redução de 0,5 ponto percentual nesta semana, maior do que o habitual, analistas e operadores acreditam que Pequim tem mais espaço de manobra para a política monetária.