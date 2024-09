Petróleo sobe mais de 1% com corte de juros nos EUA e declínio de estoques

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo ampliaram sua recente recuperação e subiram mais de 1% nesta quinta-feira, com um grande corte nas taxas de juros dos Estados Unidos e a queda nos estoques ajudando a compensar algumas das preocupações com a demanda decorrentes do fraco consumo na China.

Os futuros do Brent fecharam a 74,88 dólares o barril, um aumento de 1,23 dólar, ou 1,7%. O petróleo dos EUA subiu 1,04 dólar, ou 1,5%, a 71,95 dólares o barril.