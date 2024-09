Vendas de aços planos por distribuidores avançam 4% em agosto; importações saltam 31%

(Reuters) - As vendas de aços planos cresceram 4,3% em agosto ante julho, para 350,1 mil toneladas, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda) nesta quinta-feira, que mostraram alta de 2% também na comparação ano a ano.

As compras totalizaram 368 mil toneladas, acréscimo de 5,3% na base mensal e de 6,4% na comparação com o mesmo período do ano passado.

No mês passado, em número absoluto, o estoque cresceu 1,9% em relação ao mês anterior, para 961,1 mil toneladas. O giro de estoque fechou em 2,7 meses.